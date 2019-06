Die Deutsche Bahn lässt eine größere Zahl von Beraterverträgen auf Auffälligkeiten prüfen als bisher bekannt.

Insgesamt würden 26 Verträge mit ehemaligen Beratern geprüft, darunter drei mit früheren Konzernvorständen, teilte das Unternehmen nach einer Sondersitzung des Aufsichtsrats mit. Bisher war von Vereinbarungen mit etwa 20 früheren Managern die Rede. Aufsichtsratschef Odenwald betonte, man setze alle Kraft in die Aufklärung. Solche Vereinbarungen mit ehemaligen Vorständen und Geschäftsführern am Aufsichtsrat vorbei dürfe es künftig nicht mehr geben.



Die Bahn hatte die Untersuchungen in der vergangenen Woche öffentlich gemacht. Es geht um Beraterverträge, die zwischen 2010 und 2018 geschlossen wurden.