Die Deutsche Bahn hat Maßnahmen vorgestellt, um zu erreichen, dass die Züge in Zukunft häufiger nach Plan fahren. Die Zahl der Mitarbeiter soll aufgestockt und die Wartung von Zügen beschleunigt werden. Doch viel erreicht wird damit im kommenden Jahr noch nicht.

Auch 2019 werden nach Einschätzung der Bahn nur 76,5 Prozent der Züge pünktlich sein. Das gab Bahn-Chef Lutz nach einem Treffen mit Bundesverkehrsminister Scheuer (CSU) und weiteren Spitzenmanagern des Konzerns in Berlin bekannt. Scheuer hatte der Bahn in der vergangenen Woche Druck gemacht und bis zum Sommer spürbare Verbesserungen in Bezug auf Service und Pünktlichkeit gefordert. Mit dem heute vorgelegten Konzept zeigte er sich zufrieden.



Demnach will die Bahn rund 20.000 neue Mitarbeiter einstellen - vor allem Lokführer, Fahrdienstleiterinnen und Instandhalter. So viel war schon bekannt. Doch sie will sich stärker als bisher darauf konzentrieren, Engpässe an besonders neuralgischen Punkten im Netz zu verringern. Züge sollen schneller gewartet werden, damit mehr davon einsatzbereit sind.



Bahn-Chef Lutz räumte ein, dass im kommenden Jahr trotzdem noch etwa ein Viertel der Züge die Pünktlichkeitsziele verfehlen werden. Dlf-Wirtschaftsredakteur Klemens Kindermann hält das für einen Witz. Immerhin will die Bahn auch besser werden, wenn es darum geht, die Kunden über Verspätungen oder Gleiswechsel zu informieren.



Am 30. Januar trifft sich die Konzernspitze erneut mit Verkehrsminister Scheuer. Dann soll es um Finanzierung und Strukturen der Bahn gehen.