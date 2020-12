Die Deutsche Bahn will die Sicherheit an Bahnhöfen unter anderem mit 3.000 neuen Videokameras erhöhen.

In den nächsten vier Jahren werde damit die Anzahl der Kameras auf 11.000 erhöht, teilten das Unternehmen und die Bundesregierung mit. Dafür würden rund 180 Millionen Euro investiert. Innenminister Seehofer verwies auf die Vorfälle an den Bahnhöfen Frankfurt am Main und Voerde vom vergangenen Sommer. Die schrecklichen Ereignisse hätten gezeigt, dass es Handlungsbedarf gebe.

