Die Deutsche Bahn hat nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" Probleme mit ihren neuen Zügen ICE 4 und Intercity 2.

Demnach heißt es in einer internen Mitteilung, an den Neufahrzeugen komme es häufig zu Störungen, mit empfindlichen Auswirkungen auf den Betrieb. So gebe es beim ICE 4 Probleme mit den Türen und Bremsen, beim Intercity 2 sorgten die Bordcomputer für Ärger. Die Deutsche Bahn sagte dem "Spiegel" dazu, vereinzelte Störungen seien bei neuen Fahrzeugen nicht ungewöhnlich. Man analysiere die Ursachen gemeinsam mit den Herstellern.



Vor allem im Fernverkehr kämpft die Deutsche Bahn mit Problemen bei der Pünktlichkeit. Im vergangenen Jahr mussten Reisende auf jeden vierten Fernzug länger als sechs Minuten warten.