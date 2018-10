Die Deutsche Bahn will in den nächsten Jahren ein grundlegend neues System mit besser abgestimmten Umsteige-Verbindungen aufbauen.

Bundesverkehrsminister Scheuer sprach in Berlin vom "Deutschland-Takt", der das Bahnfahren pünktlicher, schneller und die Anschlüsse direkter und verlässlicher machen werde.



Der Deutschland-Takt soll folgendermaßen funktionieren: Züge fahren jede Stunde, in jede Richtung, zur selben Minute. Alle Fernzüge fahren in einem Takt von 60 oder 30 Minuten. Das soll ein bequemes Umsteigen an Knotenbahnhöfen ermöglichen. Vorbild dafür ist die Schweiz.