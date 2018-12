Politiker von Regierung und Opposition mahnen angesichts der Probleme bei der Deutschen Bahn Änderungen der Konzernstruktur an.

Der FDP-Verkehrspolitiker Luksic sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), das Schienennetz solle vom Betrieb getrennt werden, um mehr Wettbewerb zu ermöglichen. Er sprach sich für eine vom Staat kontrollierte Netzagentur aus. Die bisher getrennten Bereiche Cargo, Nah- und Fernverkehr sollten zusammengeführt werden.



Luksic schlug mit Blick auf den Kapitalbedarf der Bahn weiter vor, Tochterunternehmen wie Arriva und Schenker zu verkaufen. Am Ende werde auch der Steuerzahler massiv einspringen müssen. Der FDP-Bundestagsabgeordnete betonte, verantwortlich für die Fehler bei der Bahn sei neben dem Management auch die Bundesregierung.

Zuständigkeiten bündeln

Auch der Grünen-Fraktionschef Hofreiter forderte, die Transport-Sparten müssten gebündelt werden, um Synergieeffekte zu erzielen. Das "zersplitterte Zuständigkeitschaos" von Tochtergesellschaften wie DB Netz, DB Station und Service, DB Energie und DB Immobilien müsse ein Ende haben, sagte er der "Welt am Sonntag".



Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Schneider, sagte der Zeitung, in den einzelnen Unternehmensteilen müsse "das Denken in Kästchen und Vorgärten aufhören".

Verkehrs-Staatssekretär kritisiert Bahnvorstand

Der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Ferlemann, hatte grundlegende Reformen von der Deutschen Bahn gefordert. Er sagte, bis März solle der Vorstand ein entsprechendes Konzept vorlegen. Es gehe vor allem darum, die Führungsstrukturen zu straffen und unter anderem die Geschäftsfelder DB Fernverkehr und DB Regio neu zu ordnen oder zu verschmelzen. Der CDU-Politiker machte auch Führungsfehler für eine häufig schlechte Leistung der Bahn verantwortlich.



Zuvor hatte bereits der Bundesrechnungshof kritisiert, dass beim Erhalt der Infrastruktur vieles falsch laufe und der Investitionsstau zunehme - trotz steigender Bundesmittel.