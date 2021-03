Mit rund 13 Milliarden Euro will die Deutsche Bahn in diesem Jahr so viel Geld in die Infrastruktur investieren wie noch nie.

Nach Angaben des Konzerns ist das Geld für die Modernisierung von Schienennetz und Bahnhöfen vorgesehen. Um alle Projekte umsetzen zu können, will die Bahn etwa 3.700 neue Mitarbeiter einstellen.



Wichtige Bauvorhaben in diesem Jahr gibt es unter anderem auf den Strecken Nürnberg-Erfurt und Berlin-Dresden. Arbeiten soll es auch am Knotenpunkt Köln geben, laut Bahn ein bedeutendes Nadelöhr im Eisenbahnnetz.



Das Bündnis Allianz pro Schiene begrüßte die Investitionsoffensive, mahnte aber weitere Anstrengungen an.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.