Nach einem erneuten Krisentreffen mit der Führung der Deutschen Bahn hat Verkehrsminister Scheuer ein Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Qualität vorgestellt.

So sollen auf besonders stark befahrenen Strecken Engpässe durch ein besseres Management verringert werden. Daneben sollen Züge schneller gewartet und Kunden besser über Verspätungen oder Gleiswechsel informiert werden. Außerdem will die Deutsche Bahn in diesem Jahr rund 22.000 neue Mitarbeiter einstellen.



Am 30. Januar werde man sich wieder beraten, sagte Scheuer nach dem Treffen in Berlin. Allerdings warnte er vor überzogenen Erwartungen. Wer 300 neue Dinge erwarte, die vom Himmel fielen, verstehe das System Bahn nicht.



Im vergangenen Jahr war jeder vierte Fernzug der Deutschen Bahn zu spät. Der Konzern verfehlte sein Ziel damit deutlich.