Die Deutsche Bahn will in den nächsten Jahren stillgelegte Strecken wieder in Betrieb nehmen.

Derzeit gebe es 20 Projekte, teilte die Konzernsparte DB Netz mit. Die Strecken haben zusammen eine Länge von 245 Kilometern. Projekte gibt es in nahezu allen Bundesländern, die Schwerpunkte liegen im Raum Berlin und im Rheinland.

