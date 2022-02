Vor allem in Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen wurden Verbindungen gestrichen. (dpa-Bildfunk / Maurizio Gambarini)

Betroffen sind die Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen sowie Teile Nordrhein-Westfalens, wie die Bahn mitteilte. Der Deutsche Wetterdienst rechnet vor allem in der Nordhälfte mit Orkanböen von bis zu 140 Kilometern pro Stunde. In der kommenden Nacht könnte die Windstärke sogar noch zunehmen. Für die Nordsee wird erneut vor möglichen Sturmfluten gewarnt.

Der Deutsche Wetterdienst warnt für die Dauer des Sturms vor dem Aufenthalt im Freien. Es bestehe Lebensgefahr durch umherfliegende Gegenstände wie Dachziegel oder Äste. Für die deutsche Nordseeküste wurde vor der Gefahr einer schweren Sturmflut gewarnt.

Auch andere europäische Länder von Sturm betroffen

In Großbritannien und Irland sind bereits durch schwere Sturmschäden zehntausende Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten. In Irland kam ein Mensch ums Leben, in der niederländischen Metropole Amsterdam wurde ein Mensch von einem Baum erschlagen.

