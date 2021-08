Bei der Deutschen Bahn hat der Streik der Lokführer im Güterverkehr begonnen.

Wie eine Sprecherin des Unternehmens mitteilte, blieben die ersten Züge bereits stehen. In der kommenden Nacht werde nach und nach auch der Personenverkehr in Mitleidenschaft gezogen werden, hieß es. Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer, die zum Streik aufgerufen hatte, kündigte an, dass der Arbeitskampf 48 Stunden dauern und den Fern- und Regionalverkehr der Bahn weitgehend stilllegen werde.



Für die kommenden beiden Tage hat das Unternehmen bereits 75 Prozent seiner Fernzüge gestrichen und einen Notfall-Fahrplan ausgearbeitet. Laut Lokführer-Gewerkschaft soll es am Wochenende keine Aktionen geben.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.