Der bundesweite Streik der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) hat zu erheblichen Ausfällen und Verspätungen geführt. Obwohl der Schwerpunkt eher im Osten Deutschlands liegt, ist auch die Lage etwa im bevölkerungsreichsten Land Nordrhein-Westfalen gespannt. Wie ein Sprecher der Bahn mitteilte, wurde der Betrieb auf einen Ersatzfahrplan umgestellt. Dennoch fallen zahlreiche Verbindungen aus.

Die GDL rechtfertigte ihren Streik als angemessen. Der Bundesvorsitzende, Weselsky, sagte im Deutschlandfunk das Management der DB AG würde sich selbst die Taschen füllen und den kleinen Eisenbahnern die Renten wegnehmen. Weselsky wies Vorwürfe der Bahnführung zurück, die den Streik während der Sommerferien als unnötig und überzogen bezeichnet hatte. Weselsky widersprach zudem der Einschätzung, die GDL trage einen Machtkampf mit der Konkurrenz-Gewerkschaft EVG aus. Seine Gewerkschaft könne sich allerdings mit dem Ergebnis, das die EVG ausgehandelt habe, nicht zufrieden geben.



Unmittelbar nach Bekanntgabe eine Urabstimmung hatte die Gewerkschaft GDL gestern zu ersten Streiks aufgerufen. Die Arbeitsniederlegungen sollen bis Freitagnacht zwei Uhr dauern. Laut Lokführer-Gewerkschaft soll es am Wochenende keine Aktionen geben. Bei der Urabstimmung hatten sich 95 Prozent der teilnehmenden Lokführer für einen Streik entschieden.

Bahn und Fahrgastverband kritisieren GDL

Die Bahn kritisierte die Maßnahmen indes als "unnötig und völlig überzogen". Die Gewerkschaft habe sich nicht an ihre Ankündigung gehalten, den Kunden ausreichend Vorlauf zu lassen, sagte Personalchef Seiler. Angesichts der massiven Zugausfälle durch den Lokführerstreik signalisierte er jedoch Verhandlungsbereitschaft. Im ZDF führte Seiler aus, jetzt sei ein "miteinander" gefragt, um gemeinsam aus der schwierigen Lage herauszukommen. Auch die Bahn wolle, dass ihre Mitarbeitenden vernünftig bezahlt würden. An die GDL appellierte er, die Fahrgäste nicht mehr durch überzogene und eigentlich unnötige Streiks unter dem Tarifkonflikt leiden zu lassen.



Nach Ansicht des Fahrgastverbandes Pro Bahn ist der Streik zu kurzfristig angekündigt worden. Der Ehrenvorsitzende Naumann sagte im Deutschlandfunk, die GDL habe zuvor zugesagt, einen Streik mindestens 24 Stunden vorher anzukündigen. Das sei nicht der Fall gewesen. Die Kunden brauchten mehr Zeit, um ihre Reisen umzuplanen, kritisierte Naumann. Ein Streik richtet sich bei der Bahn nicht nur gegen das Unternehmen, sondern auch gegen weite Teile der Bevölkerung. Viele Fahrgäste können nicht ausweichen. Naumann appellierte an die Tarifpartner, weiter zu verhandeln.



Weitere Hintergründe und Informationen dazu, was Bahnreisenden in den kommenden Tagen erwartet, haben wir für Sie hier zusammengefasst.

11.08.2021