Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat ihren Streik in der Nacht auf den Personenverkehr ausgeweitet.

Wie die Deutsche Bahn in Leipzig mitteilte, sind Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen besonders betroffen. Das Unternehmen erklärte, der Ersatzfahrplan sei stabil angelaufen. Bundesweit sollen etwa 25 Prozent der Züge im Fern- und 40 Prozent im Regionalverkehr fahren. Weil die östlichen Länder erfahrungsgemäß stärker bestreikt würden, könnten die Ausfälle dort höher sein, hieß es.



In den Bundesländern im Osten ist die GDL traditionell schlagkräftiger, weil im Westen ein Teil der Mitglieder noch Beamte aus Bundesbahn-Zeiten sind und nicht streiken dürfen. - Der Ausstand dauert bis zwei Uhr in der Nacht auf Mittwoch.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.