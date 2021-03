Die Deutsche Bahn will das sogenannte Tarifeinheitsgesetz umsetzen.

Wie ein Sprecher des Konzerns mitteilte, soll die Bestimmung bereits ab dem 1. April in den rund 300 Betrieben des Unternehmens angewendet werden. Demnach gelten dann nur noch die Tarifverträge der jeweils mitgliederstärksten Gewerkschaft. Das ist aus Sicht der Bahn in den allermeisten Bereichen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. In lediglich 16 Betrieben kommen demnach hingegen die Tarifvereinbarungen mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer zum Tragen.

