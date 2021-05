Im Tarifstreit zwischen Deutscher Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat die dritte Verhandlungsrunde begonnen.

Die Konzernseite hatte am Wochenende angekündigt, heute ein Angebot vorzulegen. Die Gewerkschaft fordert in den Verhandlungen unter anderem 4,8 Prozent mehr Geld sowie eine einmalige Corona-Prämie in Höhe von 1.300 Euro. Die Tarifgespräche finden in Berlin statt.

