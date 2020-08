Bei der Deutschen Bahn haben vorzeitig Tarifverhandlungen begonnen.

Der Konzern will im Gegenzug für staatliche Hilfe in den nächsten Jahren bis zu zwei Milliarden Euro Personalkosten einsparen. Es soll aber keinen Stellenabbau geben und auch kein Ende der laufenden Einstellungsoffensive. Das haben der Konzern und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG so vereinbart. Bei den fünftägigen Tarifverhandlungen in Frankfurt am Main geht es nun darum, wie sich dennoch Personalkosten senken lassen. Der Konzern hat mit hohen Verlusten zu kämpfen. In der Corona-Krise waren die Fahrgastzahlen eingebrochen. Hinzu kommen Schwierigkeiten im Güterverkehr und im Auslandsgeschäft.