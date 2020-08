In den Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn zeichnet sich noch keine Einigung mit der Gewerkschaft EVG ab.

Die Gespräche seien nach fünf intensiven Tagen unterbrochen worden, teilte eine Sprecherin der Bahn in Frankfurt am Main mit. In den nächsten Tagen werde der Stand der Verhandlungen in den jeweiligen Gremien bewertet.



Die Bahn und die EVG hatten vorab grundsätzlich vereinbart, dass es keinen Stellenabbau und auch kein Ende der laufenden Einstellungsoffensive geben solle. Bei den Tarifverhandlungen geht es darum, wie sich dennoch Personalkosten senken lassen. Der Konzern hat mit hohen Verlusten zu kämpfen, weil in der Corona-Krise die Fahrgastzahlen eingebrochen sind.