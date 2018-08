Die Preise für das Reisen mit der Deutschen Bahn werden weiter erhöht.

Bahn-Chef Lutz sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es werde in diesem Jahr einen moderaten Anstieg geben, der deutlich unterhalb der Inflationsrate von derzeit zwei Prozent liege. Der Preisanstieg tritt zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember in Kraft.



Lutz versprach Verbesserungen bei der Pünktlichkeit der Züge. Das wolle die Bahn vor allem allem durch die Digitalisierung der Strecken erreichen.



Zudem kündigte er an, dass im kommenden Jahr mindestens 15.000 neue Mitarbeiter eingestellt werden.