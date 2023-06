Tarifstreit

Bahn und EVG verhandeln ab dem Nachmittag wieder. (dpa / picture alliance / Christoph Hardt)

Beide Parteien kamen zu Gesprächen in Berlin zusammen. Die Verhandlungen sollen bis Freitag gehen. Es gebe noch viel Gesprächsbedarf, sagte Bahn-Personalvorstand Seiler vorab. Ziel der nächsten Tage sei es, tragfähige Lösungen zu finden. Die EVG drohte erneut mit weiteren Streiks, sollte sich in dieser Woche keine Bewegung in den wesentlichen Streitfragen abzeichnen. Neben der Gehaltsfrage ist vor allem die Laufzeit des künftigen Tarifvertrags umstritten. Die Bahn will eine Laufzeit von 24 Monaten vereinbaren, die EVG besteht auf einem Jahr.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.