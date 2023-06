Tarifstreit

Bahn und EVG verhandeln ab dem Nachmittag wieder. (dpa / picture alliance / Christoph Hardt)

Beide Parteien kommen am Vormittag zu Gesprächen in Berlin zusammen. Die Verhandlungen sollen bis Freitag gehen. Nach einer ersten Gesprächsrunde gestern wurden keine Ergebnisse bekannt. Die EVG drohte erneut mit weiteren Streiks, sollte sich in dieser Woche keine Bewegung in den wesentlichen Streitfragen abzeichnen. Neben der Gehaltsfrage ist vor allem die Laufzeit des künftigen Tarifvertrags umstritten. Die Bahn will eine Laufzeit von 24 Monaten vereinbaren, die Laufzeit strebt als Laufzeit zwölf Monate an.

