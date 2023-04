Nach Warnstreik

Reisende vor einem ICE (Unsplash / Mike Kotsch)

Im Vorfeld hieß es, in der dritten Verhandlungsrunde werde noch nicht mit einem Abschluss gerechnet. Um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, hatte die EVG am Freitag einen bundesweiten Warnstreik organisiert, der den Schienenverkehr weitgehend lahmlegte. Die Bahn erklärte, sie sei bereit, sich am jüngsten Tarifabschluss für den Öffentlichen Dienst zu orientieren. Das lehnte die EVG ab.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft vertritt rund 230.000 Beschäftigte. Ein Großteil davon arbeitet bei Unternehmender Deutschen Bahn.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.