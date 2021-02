Die Deutsche Bahn will inmitten des Tarifkonflikts das Tarifeinheitsgesetz durchsetzen.

Das Unternehmen mit über 200.000 Beschäftigten in Deutschland verschickte Informationen an die Mitarbeiter, wonach künftig im jeweiligen Betrieb nur noch der Tarifvertrag der jeweils stärksten Gewerkschaft gilt. Hintergrund ist die Rivalität zwischen der Eisenbahnergewerkschaft EVG und der Lokführergewerkschaft GDL. Bislang hatten beide Tarifverträge mit den jeweiligen Sonderregeln für bestimmte Berufsgruppen für den gesamten Konzern gegolten.



In Gewerkschaftskreisen wird vermutet, dass die Bahn mit dem Vorgehen Druck vor allem auf die GDL ausüben will. Während die EVG bereits einen neuen Tarifvertrag mit der Bahn geschlossen hat, sind Bahn und GDL nach einer gescheiterten Schlichtung auf Konfrontationskurs.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.