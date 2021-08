Der Streik der Lokführer hat den zweiten Tag in Folge zu erheblichen Ausfällen im Nah- und Fernverkehr geführt.

Nach Angaben der Bahn sind im Fernverkehr etwa 25 Prozent der Züge im Einsatz, bei DB Regio verkehren etwa 40 Prozent. In ihrem Not-Fahrplan hatte die Deutsche Bahn bereits drei Viertel der IC und ICE-Züge gestrichen, um die übrigen Verbindungen halten zu können. Am Wochenende will die Gewerkschaft nicht streiken, wie GDL-Chef Weselsky sagte. Über weitere Arbeitskämpfe soll in der nächsten Woche beraten werden.



Mehrere Wirtschaftsvertreter übten Kritik an dem Streik der GDL. Der Geschäftsführer des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft, Jerger, sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", es sei jetzt nicht die Zeit für Streiks zu Lasten von Betrieben und Bürgern. Kritik kommt auch vom Verband der Familienunternehmen. Dessen Präsidentvon Eben-Worlée sagte der "Rheinischen Post", die GDL verlasse den Pfad der Verhältnismäßigkeit.

