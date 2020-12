Die Bundespolizei und die Deutsche Bahn machen mit einem Aktionstag auf die Maskenpflicht in den Zügen aufmerksam.

Tausende Einsatzkräfte sind seit heute früh bundesweit im Nah- und Fernverkehr im Einsatz, um die Einhaltung der Vorschrift zu kontrollieren. Die Aktion ist Teil des Sicherheitskonzepts, mit dem die Deutsche Bahn um Vertrauen bei den Fahrgästen wirbt. In den kommenden Wochen soll täglich in jedem zweiten Fernzug ein Kontrollteam unterwegs sein.



Bundespolizeipräsident Romann sagte, seit September habe man in Zügen etwa 200.000 Personen angetroffen, die keine Maske getragen hätten. Von 3.600 Fahrgästen seien die Personalien aufgenommen und an die Gesundheitsämter weitergeleitet worden, so dass Bußgelder fällig geworden seien. In 500 Fällen hätten die kontrollierten Personen am nächsten Bahnhof aussteigen müssen. Nach Angaben der Bahn sind Verstöße die Ausnahme. Personenverkehrsvorstand Huber sagte, bei mehr als 99 Prozent der Kunden gebe es nichts zu beanstanden.



Derzeit liegt die Auslastung der Züge laut der Bahn allerdings nur bei 25 Prozent. Damit das über die Weihnachtstage so bleibt, stockt die Bahn ihr Angebot auf. Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember werden 15 neue ICE-4-Züge eingesetzt; das sind dann rund 13.000 zusätzliche Sitzplätze. Zudem will der bundeseigene Konzern 100 Sonderfahrten in der Weihnachtszeit anbieten.



Ob zur Finanzierung dieses zusätzlichen Angebots weitere Hilfen seitens des Bundes nötig werden, sagte Bahnvorstand Huber nicht. Aus dem Konjunkturpaket, das die Bundesregierung während des ersten Lockdowns im Frühjahr beschlossen hatte, soll die Bahn bereits fünf Milliarden Euro für Einbußen wegen der Coronakrise erhalten. Dies bedarf aber noch der Zustimmung durch die EU-Kommission.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.