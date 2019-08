In Deutschland gibt es an 92 Prozent der Bahnhöfe kein Servicepersonal der Deutschen Bahn.

Das meldet die Nachrichtenagentur DPA unter Berufung auf Daten des Bundesverkehrsministeriums. Insgesamt unterhält die Bahn mehr als 5.600 Bahnhöfe. Linken-Fraktionschef Bartsch sagte, es gehe nicht nur um Auskünfte, sondern um Sicherheit. Es müsse der Grundsatz gelten: Ein Bahnhof, der angefahren wird, muss auch mit DB-Personal besetzt sein.



Die Bahn erklärte, die Zahl der Servicemitarbeiter sei seit zehn Jahren konstant bei 3.000. Das Personal werde an allen großen Bahnhöfen sowie an wichtigen Umsteigepunkten eingesetzt. Zudem informiere man an allen Bahnhöfen grundsätzlich über Aushänge, Fahrpläne oder elektronische Anzeigen.