Bei der Deutschen Bahn sollen Konzernchef Lutz sowie die Vorstände Pofalla und Huber nach ihrer Vertragsverlängerung zehn Prozent höhere Fixgehälter erhalten.

Im Falle von Lutz wären das dann 990.000 Euro jährlich. Über die Vertragsverlängerungen entscheidet in der kommenden Woche der Aufsichtsrat. Aus dessen Reihen hieß es heute, dass sich die Fixgehälter ab März 2023 erhöhen sollen, ein Jahr nachdem die Vertragsverlängerung in Kraft getreten sei.



Die Bahn muss aufgrund der hohen Einbußen in der Corona-Krise sparen, auch beim Personal. Unter anderem hatte sich der Konzern mit der Gewerkschaft für das laufende Jahr auf eine Nullrunde bei den Gehältern geeinigt. Im Gegenzug für staatliche Hilfe hatte die Bahn zusagen müssen, dass der Konzernvorstand für 2020 keine variable Vergütung erhält, die in der Regel zum Fixgehalt hinzukommt.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.