Corona-Pandemie

Deutsche Bahn will sich an Länder-Regelungen zur Maskenpflicht halten. (dpa / Sebastian Gollnow )

Eine Sprecherin sagte, in der Praxis könne das bedeuten, dass in einem Regionalzug mal eine Maskenpflicht gelte, mal aber nicht - je nachdem, in welchem Bundesland der Zug gerade fahre. Zuvor hatten die Regierungen in Bayern und Sachsen-Anhalt angekündigt, dass die Regelung in den Bussen und Bahnen in dieser Woche wegfallen soll. Sie begründeten dies mit einer stabilen Infektionslage.

Die Landesregierungen in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Sachsen erklärten, an der Maskenpflicht festzuhalten.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.