Nach Kabel-Anschlag

Unbekannte hatten im Oktober Bahnkabel zerstört und damit den Zugverkehr in Norddeutschland stundenlang lahm gelegt. (dpa/pictureallianz/Nestor Bachmann)

Eine Bahnsprecherin sagte der "Bild am Sonntag", in Abstimmung mit der Bundespolizei werde man zusätzliche Sicherheitskräfte einsetzen. Im Oktober hatten bislang Unbekannte an zwei Standorten in Nordrhein-Westfalen und Berlin Kabel zerstört, die für den Zugfunk benötigt werden. In der Folge musste die Bahn für mehrere Stunden den gesamten Fernverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands einstellen. Die Ermittlungen dazu hat der Generalbundesanwalt übernommen.

