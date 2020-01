Die Deutsche Bahn will ihr Wlan-Angebot für Reisende verbessern.

Wie Digital-Vorstand Jeschke mitteilte, will man den Kunden in den Zügen und an den Bahnhöfen eine unterbrechungsfreie Internet-Nutzung ermöglichen. Derzeit werde dazu ein zusammenhängendes Netzwerk aufgebaut. Bislang bietet das Unternehmen nur in den Fernverkehrszügen kostenloses Internet an.