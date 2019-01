Bei den Fernzügen der Deutschen Bahn sind im vergangenen Jahr etwa zwei Prozent der Halte ausgefallen.

Im Januar, August und Oktober habe der Anteil sogar bei drei Prozent gelegen, teilte eine Bahnsprecherin in Berlin auf Anfrage der FDP-Bundestagfraktion mit. Ursachen seien Stürme, Hitze, Personenunfälle und Streiks sowie technische und betriebliche Gründe gewesen. Der FDP-Abgeordnete Herbst sprach von einer Zumutung für jeden Bahnreisenden und ein Armutszeugnis für das Bahn-Management. Er kritisierte zudem, dass ausgefallene Züge nicht in die Verspätungsbilanz der Bahn eingerechnet würden.



Am vergangenen Donnerstag hatte Bahn-Chef Lutz nach einem zweiten Krisentreffen mit Bundesverkehrsminister Scheuer ein Maßnahmenpaket für mehr Pünktlichkeit und einen besseren Kundenservice vorgestellt.