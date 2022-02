Deutsche Biathlon-Männer erreichen Platz Vier bei den Olympischen Winterspielen in Peking. (Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa)

Wegen einer Strafrunde im letzten Schießen und neun Nachladern mussten sich die deutschen Biathlon-Männer mit dem vierten Platz begnügen. Gold ging an Olympiasieger Norwegen, Silber an Frankreich und Bronze an das russische Team.

