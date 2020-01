Die Deutsche Bank hat das vergangene Jahr mit einem Verlust von 5,7 Milliarden Euro abgeschlossen.

Das Minus sei vollständig auf die Umstrukturierung zurückzuführen, sagte Vorstandschef Sewing in Frankfurt am Main. Das Geschäft in der Kernbank habe sich 2019 stabilisiert. Sewing hatte im vergangenen Sommer eine grundlegende Neuausrichtung des Instituts auf den Weg gebracht. Das Investmentbanking wird reduziert, der Aktienhandel eingestellt. Weltweit fallen 18.000 Stellen weg. Aus der Deutschen Bank soll eine Unternehmensbank werden, die sich um Mittelständler, Familienunternehmen und multinationale Konzerne kümmert.