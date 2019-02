Die Finanzaufsicht BaFin will die Kontrollen bei der Deutschen Bank verschärfen.

Wie das Magazin "Der Spiegel" berichtet, wird das Mandat des BaFin-Sonderbeauftragten bei dem Geldhaus erweitert. Hintergrund ist eine mögliche Verstrickung der Deutschen Bank in den Geldwäscheskandal bei der Danske Bank in Estland. Bislang hat die Deutsche Bank in dem Fall selbst intern ermittelt. Das Geldinstitut in Frankfurt am Main bekräftigte, es gebe keine Hinweise auf ein Fehlverhalten.