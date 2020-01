Der frühere SPD-Vorsitzende Gabriel hat sein Vorhaben verteidigt, einen Posten im Aufsichtsrat der Deutschen Bank zu übernehmen.

Gabriel sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", er werde auch in Zukunft nicht anders denken und handeln als vorher. Er finde es schlimm, dass bei einem Wechsel in die Wirtschaft sofort der Generalverdacht entstehe, man würde - so Gabriel wörtlich - "sozusagen seine Seele verkaufen". Der ehemalige SPD-Chef will sich bei der Hauptversammlung der Bank am 20. Mai den Aktionären zur Wahl stellen.