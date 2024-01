Rechtspopulismus

Deutsche-Bank-Chef Sewing (Arne Dedert/dpa)

Sewing sagte am Abend in Berlin, die Konzepte der AfD förderten einen wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands. So wende sich die AfD gegen Zuwanderung, obwohl Fachkräfte fehlten. Sie sei für eine Abschottung, obwohl der wirtschaftliche Erfolg Deutschlands auf der Globalisierung fuße. Internationale Investoren beobachteten den Erfolg der AfD mit zunehmender Skepsis und seien immer weniger bereit, Geld in deutsche Projekte zu investieren.

Zuvor hatte Bundespräsident Steinmeier Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden für ihren Einsatz gegen Rechtsextremismus gedankt. Bei einem Treffen mit Wirtschaftsvertretern sagte Steinmeier, nationalistische Abschottung, das Gerede vom Austritt aus der EU, Hass auf Menschen mit Migrationsgeschichte: Diese Ideologie der AfD sei Gift für die Volkswirtschaft und für den Wohlstand.

