Die Deutsche Bank hat einen radikalen Kurswechsel beschlossen, der mit massiven Stellenstreichungen einhergeht.

Wir beantworten wichtige Fragen.

Was hat die Deutsche Bank entschieden?

Der Konzern will die Kosten drastisch senken und darum bis 2022 ungefähr 18.000 Stellen abbauen. Danach wird es im Unternehmen noch rund 74.000 Vollzeitjobs geben.



Die Deutsche Bank verabschiedet sich fast vollständig vom Investmentbanking. Das heißt: Sie beendet den weltweiten Aktienhandel und dampft den Anleihehandel ein.



Die Aktionäre erhalten dieses und nächstes Jahr keine Dividende.



Außerdem werden drei Vorstände die Bank zum 31. Juli verlassen: Investmentbankchef und Konzernvize Garth Ritchie, Privatkundenchef Frank Strauß und die für Regulierungsthemen zuständige Sylvie Matherat. Bernd Leukert wird neuer Vorstand für Digitalisierung, Daten und Innovation.

Wann beginnt der Stellenabbau?

Er hat schon begonnen, zumindest im Ausland, und das nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe. Der britische "Daily Telegraph" berichtete schon heute früh, dass manche Mitarbeiter in London bis 11 Uhr Ortszeit ihren Arbeitsplatz räumen mussten. Es gibt Fotos von Menschen mit Pappkartons beim Verlassen des Sitzes in der britischen Hauptstadt, wo die Bank ungefähr 8.000 Menschen beschäftigt. Betroffen sind aber auch die USA und Australien sowie Hongkong.



Bankchef Sewing bestätigte Entlassungen in Asien und sagte, die "Welle" werde sich auf anderen Weltregionen ausweiten.



Übrigens: Am Bau des neuen "Headquarters" in London ändern die Pläne nichts.

Was bedeutet der Kurswechsel für den Konzern?

Die Entscheidung der Deutschen Bank soll eine Art Rückkehr zu den Wurzeln sein - ein Jahr vor ihrem 150. Geburtstag. Denn die Bank will fortan vor allem eine Unternehmensbank für Firmen und Geschäftskunden sein und sich zudem auf das Privatkundengeschäft konzentrieren. Konzernchef Sewing sagte auch warum: "Wir haben versucht, überall gleichzeitig mitzumischen, und das hat uns überfordert."



Insofern ist die Entscheidung auch ein weiterer Schritt in einem "verzweifelten Überlebenskampf": So jedenfalls zitiert der britische "Guardian" die Analysten der Finanzplattform FxPro.



Anders gesagt: Es ist der Verzicht auf globale Ambitionen und eine "Radikalkur", wie es Alexandra Annecke von "Union Investment" formuliert.

Warum wollen die deutschen Arbeitnehmervertreter den Stellenabbau mittragen?

Aus ihrer Sicht dürfte es sich um die kleinere Kröte handeln, die es zu schlucken gilt. Verdi-Chef Bsirske würdigt das Eindampfen des Investmentbankings als "radikale Neuausrichtung". Er setzt auf eine langfristige Stabilisierung des Geldhauses. Den Gewerkschaften muss daran gelegen sein: In Deutschland arbeiten knapp 42.000 Menschen in dem Unternehmen. Das ist knapp die Hälfte von weltweit mehr als 91.000 Beschäftigten.

Was bedeutet das alles für die Bankenbranche?

Für Stefan Müller von der Deutschen Gesellschaft für Wertpapieranalyse steht fest: Das Konzept der "Universalbanken" ist am Ende - und das sei nicht nur das Problem der Deutschen Bank, sagte er in der Sendung "Wirtschaft am Mittag" im Deutschlandfunk (Audio-Link). Heute gingen viele Menschen einfach anders mit ihren Bankgeschäften um.



Sie hätten irgendwo ein günstiges Girokonto, irgendo vielleicht ein Wertpapierdepot, und wenn sie eine Baufinanzierung oder einen Autokredit suchten, dann gingen sie dafür ins Internet zu Vergleichsportalen. Sprich: Sie schlössen Verträge mit jemandem ab, den sie noch nie getroffen hätten.

Welche Folgen hat die Entscheidung ganz konkret für das Investmentbanking?

Dieser Zweig der Finanzbranche schwächelt schon seit Jahren. Ein wichtiger Grund: Die Finanzkrise von 2008/9 hat viele neue Regulierungen nach sich gezogen. Das "Handelsblatt" weist denn auch darauf hin, dass die Handelsumsätze bei den größten globalen Investmentbanken in fünf von sechs vergangenen Jahren gesunken seien. Früher habe man von einer "cashcow" gesprochen, heute versuche man vergeblich, zu alter Stärke zurückzufinden.



Ein Analyst der BBC schreibt, der Rückzug der Deutschen Bank aus dem Investmentgeschäft könnte immerhin gut für den Konkurrenten Barclays sein - der wohl letzten europäischen Bank in einem Sektor, der von US-Giganten wie Goldman Sachs, JP Morgan Chase und Morgan Stanley dominiert werde.



(jcs/wes)