Die deutschen Basketballer stehen bei Olympia im Viertelfinale. (dpa-news/AP/Michael Conroy)

Das Team um Dennis Schröder gewann in Lille auch sein zweites Gruppenspiel gegen Brasilien mit 86:73 und hat damit einen der ersten beiden Plätze in Gruppe B sicher. Am Freitag geht es gegen Gastgeber Frankreich um den Gruppensieg.

