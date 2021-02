Es gibt viel Gutes zu berichten aus der katholischen Kirche in Deutschland. Die Bischöfe stehen zu ihrer Zusage – Moment, genau zitieren ist sehr wichtig, also: "Die Bischöfe stehen zu ihrer Zusage, vorbehaltlose Aufarbeitung und Aufklärung der Verbrechen des sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen im kirchlichen Raum zu leisten." So sagte es der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Bätzing. Vor elf Jahren wurde das versprochen und schon jetzt wird es wieder angekündigt.

Das ist großartig. Und noch eine gute Nachricht: Aufgrund der bisherigen Ergebnisse dieser vorbehaltlosen Aufarbeitung sind Rücktritte nicht nötig. Dazu stehen heißt eben gerade nicht: gehen. Danach gefragt, ob er selbst an Rücktritt denke als Zeichen der Verantwortungsübernahme, sagte Georg Bätzing: Damit sei doch niemandem geholfen. Den kollektiven Abschied vom Amt haben die 27 deutschen Hochwürdenträger dem Papst auch nicht angeboten. Der Mann in Rom hat ja genug zu tun.

Ein Paralleluniversum der frohen Botschaften

Wer die Abschlusspressekonferenz des katholischen Führungskräftetreffens im Live-Stream angeschaut hat, konnte in ein Paralleluniversum der frohen oder zumindest halbfrohen Botschaften abtauchen. Okay, es gibt ein paar Probleme. Aber, mal ehrlich: Wo gibt es die nicht? In Köln krachte der Server des Amtsgerichts für zusätzliche Kirchenaustrittstermine zusammen, aber erinnern wir uns: In der Domstadt ist auch mal das Stadtarchiv eingestürzt. Ein- und Absturz ist doch irgendwie Brauchtum.

Zum Glück ist der 18. März nicht mehr fern. Da hat alles Krachende und Bröckelnde ein Ende. Da wird es ein amts- und sonstwiegerichtsfestes Gutachten über den Umgang der Geistlichkeit mit sexuellem Missbrauch geben. Und am 19. März kann der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz ein Häkchen machen und sagen: Wieder hat ein Bistum, sogar ein Erzbistum, vorbehaltlos aufgearbeitet.

Die katholische Kirche kann sich entscheiden

Apropos Frohe Botschaft: Der Botschafter des Vatikans, Nuntius genannt, hat den Brüdern in Deutschland ein Grußwort geschickt. Konflikt sei für die Kirche besonders schädlich, es brauche Vergebung und Barmherzigkeit. Das klingt sanft, ist aber hart für diejenigen, die nach Gerechtigkeit dürsten.

Die katholische Kirche ist Teil eines größeren, eines politischen Konflikts. Und sie kann sich entscheiden: demokratisch oder autoritär, plural oder monolithisch, emanzipatorisch oder "war schon immer so und haltet jetzt die Klappe". Die autoritäre, monolithische, anti-emanzipatorische Kirche ist für ihre rückhaltlosen Verteidiger ein Wert an sich. Ehrliche Aufarbeitung würde diese Institution zusammenkrachen lassen. Deshalb bleibt man rücksichtsvoll und rücktrittsfrei. Eigentlich war die Botschaft dieser Vollversammlung: Die Opfer, die Leidtragenden, die Verletzten dieser Kirche sind den Streit nicht weit. Die Herren kämpfen – für nichts.

Dr. Christiane Florin (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Christiane Florin, Jahrgang 1968, ist Redakteurin für "Religion und Gesellschaft" beim Deutschlandfunk. Bis 2015 leitete sie die Redaktion von Christ&Welt in der Wochenzeitung "Die ZEIT". Ihre Erfahrungen als Lehrbeauftragte für Politikwissenschaft an der Universität Bonn verarbeitete sie in dem Essay "Warum unsere Studenten so angepasst sind" (Rowohlt 2014). 2017 veröffentlichte sie das Buch "Weiberaufstand. Warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen" (Kösel).