Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, mahnt in der Flüchtlingsdebatte zu einer differenzierten Sichtweise.

Man könne nicht alle Menschen hier aufnehmen. Aber man trage auch für diejenigen Verantwortung, die etwa keinen Asylanspruch hätten und deswegen zurückgehen müssten, sagte Marx der Zeitung "Bild am Sonntag". Die christliche Verantwortung ende nicht, wenn Menschen bei einer Abschiebung in ein Flugzeug gesetzt würden. Es gehe darum, die Verhältnisse in den Herkunftsländern zu verbessern, damit die Menschen dort bleiben könnten, betonte der Erzbischof von München und Freising.



Zur AfD meinte er, Christen müssten genau überlegen, hinter welchen Parolen sie herliefen. Die christliche Botschaft handele von Liebe und Barmherzigkeit und auch davon, dass jeder Mensch die gleiche Würde habe. Rassismus und Nationalismus seien damit nicht vereinbar, sagte Marx.