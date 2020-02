Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, kandidiert nicht für eine weitere Amtszeit.

Als Grund nannte er sein Alter. In einem Brief erklärte Marx, er wäre am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit 72 Jahre alt. Er betonte, nun sollte die jüngere Generation an die Reihe kommen. Die Bischofskonferenz wählt im März einen neuen Vorsitzenden. Marx betonte, sein Entschluss, dann nicht wieder zu kandidieren, stehe schon seit längerer Zeit fest.



Er werde auch weiterhin aktiv in der Bischofskonferenz mitarbeiten und sich für den Synodalen Weg engagieren. Zugleich wolle er wieder stärker im Erzbistum München und Freising präsent sein, so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz.