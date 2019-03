Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, hat konkrete Verbesserungen der katholischen Kirche im Umgang mit sexuellem Missbrauch angekündigt.

Dabei gehe es um die Einrichtung unabhängiger Anlaufstellen für Betroffene, das Konzept der Aufarbeitung und um die Frage, ob die bisherige Anerkennung des Leids der Opfer durch die Kirche ausreichend sei, sagte Marx zum Auftakt der Frühjahrstagung in Lingen im Emsland. Zum Ende der Konferenz am Freitag wolle man ein Konzept für den weiteren Umgang mit dem Thema Missbrauch vorlegen, so Marx weiter.