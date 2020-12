Die katholische Kirche hat eine zentrale Anlaufstelle für von Gewalt betroffene Frauen eingerichtet.

Diese biete ab sofort kostenlose und anonyme Beratung nach geistlichem oder sexuellem Missbrauch in kirchlichen Kontexten einschließlich der Orden, teilte die katholische Deutsche Bischofskonferenz in Bonn mit. Die Erst-Anlaufstelle sei über eine spezielle [Internetseite|www.gegenGewalt-anFrauen-inKirche.de] erreichbar. Diese werde getragen von der Arbeitsstelle für Frauenseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz.



"Die neue Anlaufstelle schließt eine Lücke. Sie stellt eine weitere Konsequenz dar, die wir Bischöfe aus dem Missbrauch in seinen vielen Formen ziehen", sagte der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode, Vorsitzender der Unterkommission "Frauen in Kirche und Gesellschaft" der Deutschen Bischofskonferenz. Er sei sehr froh über den Start des Projektes, betroffene Frauen warteten dringend auf ein solches Angebot.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.