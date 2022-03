Die deutsche Bistümer kontrollieren kichliche Missbrauchstäter meist nur unzureichend. (imago / Sven Lambert)

In der Befragung geht es um Priester, die Kindern sexualisierte Gewalt angetan haben und immer noch im Dienst der Kirche stehen. Dazu berichtet der WDR, lediglich in den Bistümern Essen, Osnabrück, München und Dresden gebe es Personen außerhalb der Kirche, die Priester kontrollierten, wenn diese etwa die Auflage hätten, eine Therapie zu machen und sich Kindern nicht mehr zu nähern. In Essen etwa übernehme das eine Art Bewährungshelfer, der Täter mehrmals wöchentlich besuche. In den Bistümern Köln und Würzburg existiere hingegen bislang gar keine solche Kontrolle. Die beiden Bistümer erklärten hierzu, entsprechende Stellen würden derzeit aufgebaut. In zehn weiteren Bistümern wird laut den WDR-Angaben lediglich ein Vorgesetzter informiert - oder es finden Gespräche mit Bistumsmitarbeitern statt. Diese hätten in der Regel aber keine spezielle Ausbildung dafür und seien auch nicht unabhängig von Kirchenstrukturen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.