Die Luftwaffe will zur Evakuierung des deutschen Botschaftspersonals nach Presseinformationen Militärtransporter nach Kabul schicken. Bereits morgen würden Maschinen vom Typ A400M in die afghanische Hauptstadt fliegen, schreibt die "Bild am Sonntag". Voraussichtlich werde in der usbekischen Hauptstadt Taschkent eine Drehscheibe für Zwischenlandungen eingerichtet.

Von dort sollten die Passagiere dann mit Chartermaschinen nach Deutschland gebracht werden. Wegen der akuten Gefahrenlage werde die notwendige Mandatierung durch den Bundestag womöglich erst nachträglich eingeholt. Bundesaußenminister Maas sagte dem Blatt, oberstes Gebot sei nun die Sicherheit des deutschen Botschaftspersonals. Man werde nicht riskieren, dass die eigene Leute den Taliban in die Hände fielen. Man sei auf alle Szenarien vorbereitet, betonte Maas.



Die Islamisten hatten zuletzt auch Masar-i-Sharif eingenommen, wo die Bundeswehr bis zum Juni ihr Hauptquartier hatte.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.