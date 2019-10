Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat die Verdienste von Bürgerinnen und Bürgern in der damaligen DDR beim Fall der Mauer gewürdigt.

Der Mut der Ostdeutschen habe die deutsche Einheit erst möglich gemacht, erklärte Kramp-Karrenbauer zum Tag der Deutschen Einheit an diesem Donnerstag. Mit ihrem Mut hätten Menschen mit DDR-Biografie immer wieder Veränderungen angepackt und Herausforderungen gemeistert. Dies sollte Vorbild und Ansporn sein, den gemeinsamen Weg weiterzugehen.



Die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 2. und 3. Oktober findet in Kiel unter dem Motto "Mut verbindet" statt.