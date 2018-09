Vor dem Tag der Deutschen Einheit hat Bundeskanzlerin Merkel für mehr Verständnis für den Unmut vieler Ostdeutscher geworben. Insgesamt sei die Wiedervereinigung zwar eine Erfolgsgeschichte, sagte Merkel der "Augsburger Allgemeinen".

Die Einheit habe aber auch zu harten Umbrüchen geführt, erklärte die CDU-Vorsitzende. So hätten viele Ostdeutsche etwa nie wieder in ihrem Beruf arbeiten können. Das sei niemals eine Rechtfertigung für Hass und Gewalt. Aber es sei eine Erklärung für eine andere Lebensbiografie. Zudem betonte die Kanzlerin, die Herausforderung der Migration habe zu einer neuen Spaltung in der Gesellschaft geführt. Dies dürfe jedoch nicht die Auseinandersetzungen vergiften. Die völlige Enthemmung in der Sprache dürfe nicht toleriert werden.