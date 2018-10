In Berlin haben die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit begonnen.

Der Regierende Bürgermeister Müller sagte zum Auftakt des dreitägigen Bürgerfests am Abend, das Motto "Nur mit Euch" solle deutlich machen, was das Land gemeinsam geschafft habe. Die friedliche Revolution habe es nur gegeben, weil Menschen gemeinsam für Demokratie und Menschenrechte gestritten hätten. Zudem betonte der SPD-Politiker, gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West müssten das Ziel bleiben.



Das Bürgerfest findet rund um das Brandenburger Tor und den Reichstag statt. Es werden mehr als eine Million Besucher erwartet.