Das Demokratieverständnis in Ost- und Westdeutschland unterscheidet sich nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Tom Mannewitz kaum noch.

Der Demokratieforscher von der TU Chemnitz sagte im Deutschlandfunk, die Unterschiede seien heutzutage nicht fundamental, sondern nur graduell. Es deute vieles darauf hin, dass Demokratie als Ordnungsmodell im Osten und Westen Deutschlands in den vergangenen Jahren an Legitimation gewonnen habe. Im Großen und Ganzen habe sich das - abgesehen von kleineren volatilen Umschwüngen in der Tagespolitik - in eine erfreuliche Richtung entwickelt, betonte Mannewitz.



Im internationalen Vergleich könne man feststellen, dass Demokratie als Ordnungsmodell in Ost wie in West so hoch angesehen ist wie in den westlichen Demokratien Europas. Zumindest für den Osten Deutschland ist das laut Mannewitz eine "Überraschung": Denn die Demokratieakzeptanz in anderen postkommunistischen Staaten im Osten Europas falle deutlich geringer aus.



Bei der Akzeptanz von Demokratie spiele auch die historische Erfahrung eine starke Rolle. Mit Blick auf Ostdeutschland gehe es dabei nicht nur um die Prägung durch ein sozialistisches, diktatorisches System. Auch die dreifache Transformation von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nach 1989/90 spiele eine Rolle. Menschen falle es schwer, grundlegende politische Einstellungen wieder abzulegen. Das sehe man im Generationenvergleich: Die Differenz bei der Demokratieakzeptanz sei in älteren Generationen zwischen Ost und West größer als in jüngeren Generationen. Mannewitz geht deshalb davon aus, dass sich die noch vorhandenen Unterschiede in den kommenden Jahrzehnten abtragen werden.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.