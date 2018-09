Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat eine stärkere Wertschätzung der Ostdeutschen gefordert.

Gemeinsam sei zwar viel erreicht worden in 28 Jahren Deutscher Einheit, sagte der SPD-Politiker in Potsdam. Deutschland sei eine stabile Demokratie in Freiheit und Wohlstand. Das heiße aber nicht, dass alles in Ordnung sei. Die volle Lohn- und Rentengleichheit zwischen Ost und West sei noch nicht erreicht. Zudem leide der Osten des Landes nach wie vor unter strukturellen Defiziten.



Auch in den Führungsetagen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft seien Ostdeutsche unterrepräsentiert, betonte Woidke. Die Menschen in Ostdeutschland hätten jedoch allen Grund, mit Selbstbewusstsein und Stolz - auf Augenhöhe mit den Westdeutschen - auf die deutsche Einheit und nach vorne zu blicken.