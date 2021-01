Eine Fachkommission hat die Abschaffung der Bezeichnung "Menschen mit Migrationshintergrund" angeregt - das sorgt für Diskussionen.

Viele fühlen sich demnach durch die Bezeichnung nicht angesprochen und teilweise stigmatisiert. Es solle lieber von "Eingewanderten und ihren (direkten) Nachkommen" gesprochen werden, schlug die Vorsitzende der von der Bundesregierung eingesetzten Fachkommission "Integrationsfähigkeit", Caglar, vor. Sie selbst sei damit die Tochter von Eingewanderten, aber ihre Kinder seien nur noch Deutsche, betonte die SPD-Politikerin. Der Ko-Vorsitzende Sridharan von der CDU meinte, alle könnten und müssten die Einwanderungsgesellschaft in Deutschland gemeinsam gestalten.



Nach den Worten der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Widmann-Mauz, fühlen sich viele der 21 Millionen betroffenen Menschen durch den Begriff nicht abgebildet. Es sei, als stünde dieser "Hintergrund immer im Vordergrund", sagte sie. Der Begriff werde zwar nicht über Nacht ersetzt werden können, aber es sei eine Aufgabe für die Zukunft.

FDP und AfD kritisierten Vorstoß

Die Grünen-Politikerin Polat begrüßte die Empfehlungen der Kommission. Integration sei keine Einbahnstraße, sondern Auftrag an die Politik, eine chancengerechte Einwanderungsgesellschaft zu gestalten. Der Begriff "Migrationshintergrundes" sei weder zeitgemäß noch praktikabel.



Die FDP-Politikerin Teuteberg bewertete den Kommissionsbericht dagegen als einseitig. In der Darstellung wie in den Empfehlungen überwiege die Sichtweise, nur die Mehrheitsgesellschaft habe eine Bringschuld zu erfüllen, betonte sie. Notwendig sei aber, auch von Anforderungen und Pflichten der Zuwanderer zu sprechen und zwischen legaler und illegaler Migration stärker zu unterscheiden.

"Regierungs-Sprachpolizei"

Die AfD attackierte den Vorschlag mit rechtspopulistischen Tönen. In den Sozialen Medien sprach sie von einer "Regierungs-Sprachpolizei". Wer die Sprache beherrschen würde, beherrsche seine Mitmenschen, hieß es. Inhaltlich ähnliche Kritik äußerte der Psychologe Ahmad Mansour. In den letzten Jahren neige man immer öfter dazu, Begriffe zu kreieren oder abzuschaffen, anstatt inhaltliche, sachliche Debatten zu führen, die uns einer Lösung näher bringen, twitterte er.



Von einem Migrationshintergrund wird bisher gesprochen, wenn eine Person oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Kritiker wenden ein, dass damit Menschen, die selbst und teilweise sogar deren Eltern in Deutschland geboren wurden, in eine Sonderrolle gedrängt würden. Der Begriff wurde laut Widmann-Mauz vor etwa 15 Jahren in die Statistik eingeführt und umfasst viele unterschiedliche Gruppen.

Bericht auf mehr als 280 Seiten

Die Fachkommission hatte am Mittwoch nach zweijähriger Arbeit ihren Bericht "Gemeinsam die Einwanderungsgesellschaft gestalten" an Bundeskanzlerin Merkel übergeben. Er umfasst mehr als 280 Seiten. Das Gremium aus 25 Expertinnen und Experten befasste sich mit den Themen Sprache, Wohnen, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe. Die Empfehlungen der Runde richten sich an Bund, Länder und Kommunen.